2022/04/12 | 21:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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ناظم: رئيس الوزراء حث الوزارات على الاستماع لشكاوى المواطنين » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 20:59

واع/

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