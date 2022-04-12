رغم خطورتها بالصين وإجراءات أمريكا بسحب دبلوماسييها.. تطمين عراقي يخص الجائحة

2022/04/12 | 21:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

اكد عضو خلية الازمة الصحية في ديالى، وسام سعدون، اليوم الثلاثاء، بأن العراق ربما لايشهد موجة خامسة لفيروس كورونا.

وقال سعدون في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "المعطيات العلمية المتوفرة لدينا تؤكد بأن موعد الموجة الخامسة لفيروس كورونا بعيدة ان حدثت وربما لاتحدث"، لافتا الى أن "سياسة التعامل مع الوباء تغيرت حاليا في اغلب دول العالم من ناحية اخذ المسحات من الاشخاص المشكوك باصابتهم وليس بشكل شامل كما عمل بها في الاشهر الماضية".

واضاف أنه "قد تحصل موجات اخرى لفيروس كورونا ولكنها ستكون خفيفة وليس مثل الارقام العالية في الموجات السابقة اي بمعنى ستكون ذبذبتها اقل"، مبينا أن "هناك مسار محدد لكل دول العالم حيال التبنوء بقرب الموجات وهي ان تكون 10% من المسحات او اكثر مصابة لكن ما يسجل حاليا من 6-7 اصابات لكل 100 مسحة اي الوضع مطمئن".

وأشار الى أن "عدم حدوث موجة خامسة امر وارد جدا لكن تبقى موجة الاصابات بالارقام المنخفضة مستمر الى امد قد يطول فترة لكن ان حدثت اي موجة ستكون خفيفة وليست كباقي الموجات السابقة من ناحية معدل الاصابات العالية".

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