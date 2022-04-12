"أخرجوني".. فيديو يوثق لحظات الذعر بين ركاب قطار نيويورك

2022/04/12 | 21:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" مقطع فيديو وثق الرعب الذي ساد بين ركاب عربة قطار في محطة بمنطقة بروكلين بمدينة نيويورك الأميركية صباح الثلاثاء.

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