محتجون يضرمون النيران داخل جامع تابع للحركة “الصرخية” في حي اور ببغداد

2022/04/12 | 21:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أضرم محتجون غاضبون، الثلاثاء، النيران داخل جامع تابع للحركة “الصرخية” في حي اور ببغداد.وقال مراسل وكالة ايرث نيوز، انه اقدم عدد من المتظاهرين الغاضبين على اشعال النيران داخل جامع الصادقين التابع للحركة الصرخية في منطقة حي اور ببغداد.وشهدت مناطق عديدة تظاهرات ضد الحركة الصرخية، فيما قاموا بتدمير عدد من مكاتبهم في […]

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