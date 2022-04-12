2022/04/12 | 21:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقابة الفنانين تستذكر بلاسم محمد بغداد – الزمان نظمت نقابة الفنانين العراقيين على حدائق النقابة جلسة تأبينية لمرور سنة على رحيل الفنان بلاسم محمد بحضور عائلة الفنان الراحل.في بداية الجلسة قدم مدير الجلسة الفنان عاصم فرمان السيرة الذاتية لفنان الجمال وبلسم الروح على حد وصف أصدقائه ومحبيه وبيّن مسيرة سنــــين إبداع وعطاء الفنان بلاسم.[…]

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