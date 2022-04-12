2022/04/12 | 21:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بكائيّة غير مدوّرة على راعي القصيدة المدوّرة غزاي درع الطائي إلى الشاعر الكبير الراحل حسب الشيخ جعفر مدخل: هذا الغبارُ الذي يتصاعدُ في العراقِ كلِّهُ اليومَ، ليس بسببِ منخفضٍ جوِّيٍّ قادمٍ مِنَ الجزيرةِ العربيَّةِ، أو بسببِ مرتَفَعٍ جوِّيٍّ آتٍ مِنَ البحرِ الأبيضِ المتوسِّطِ، بل: هو التُّرابُ الذي نثرَهُ العراقُ على رأسِهِ، عندما فُجِعِ بخبرِ وفاةِ […]

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