2022/04/12 | 21:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأوساط الثقافية تنعى شاعر نخلة الله بغداد – ندى شوكت نعت الاوساط الثقافية العراقية والعربية الشاعر الكبير حسب الشيخ جعفر الذي غيبه الموت الاثنين عن عمر ناهز الثمانين عاماً، ويعد الفقيد احد ابرز علامات الشعر العراقي في جيل الستينات.ونعاه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالقول ان (العراق خسر رمزا من رموزه الثقافية.) ولد حسب الشيخ […]

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