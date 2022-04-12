2022/04/12 | 21:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اكد القيادي في الاطار التنسيقي تركي العتبي، اليوم الثلاثاء، بان ذهابنا للمعارضة غير مطروح على اجندة التحالف.

وقال العتبي في حديث لـ( بغداد اليوم)، ان "سعي الاطار للتواجد في تشكيل الحكومة المقبلة بشكل فعال ليس لاجل مكاسب سياسية بل من اجل الحفاظ على العملية السياسية ومواجهة الازمات، خاصة وان المنطقة تمر بتحديات كبيرة وان جزء كبير مما يجري حاليا جاء من خلال اجندة خارجية تحاول خلط الاوراق واقصاء الاطار بقواه السياسية".

واضاف العتبي، ان "ذهاب الاطار التنسيقي للمعارضة غير مطروح في اجندته ودعوتنا للتحالف مع الاخوة في التيار الصدري مستمرة ونرى بانها الحل الامثل لمعالجة الانسداد السياسي في البلاد وتشكيل حكومة قوية قادرة على مواجهة كل الملفات الحساسة لكن اذا اختار التيار مسار اخر سنذهب الى تشكيل الحكومة ولدينا القدرة في هذا الاتجاه".

واشار الى ان "الاطار لم يعد ثلث ضامن خاصة مع زيادة عدد نوابه وداعميه في مجلس النواب ووصل الى مرحلة نصف زائد واحد"، لافتا الى ان "نواب كثر عبروا على دعمهم لمسارات الاطار ونيتهم الانخراط والانضمام اليه".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإطار التنسيقي يقول إنه سيلجأ لهذا الطريق بحال عدم التحالف مع الصدر) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإطار التنسيقي يقول إنه سيلجأ لهذا الطريق بحال عدم التحالف مع الصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).