2022/04/12 | 21:35 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: 0oCzFtAR2SI
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جفاف "شريان ديالى" يهدد 38 قرية بالنزوح واندثار القطاع الزراعي مع الضيف محمد قتيبة البياتي) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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