مصادر ايرانية: وزير الخارجية سيرأس وفدا رفيعا بزيارة الى طهران

2022/04/12 | 21:37 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زيارة حسين لها أجندة أخرى.

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