الانبار.. احباط مخطط ارهابي لداعش باستخدام مواد كيميائية

2022/04/12 | 21:38 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وا باستعمال هذا السم كتجربة على احد الحيوانات.

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