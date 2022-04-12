القرآن محاولة لقراءة مغايرة 41 - ضياء الشكرجي

2022/04/12 | 21:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ضياء_الشكرجي بَلى مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحاطَت بِهِ خَطيئَتُهُ فَأُلائِكَ أَصحابُ النّارِ هُم فيها خالِدونَ (81) وَالَّذينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ أُلائِكَ أَصحابُ الجَنَّة هُم فيها خالِدونَ (82)هاتان الآيتان تتكلم كما الكثير غيرها في القرآن، وفي غيره مما يسمى بالكتب المقدسة عن فريقين، فريق خالد في العذاب، وفريق خالد في النعيم، عذاب الفريق الأول في النار التي فصل القرآن كثيرا من عذاباتها، ونعيم ال ......





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