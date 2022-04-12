2022/04/12 | 22:08 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرطة البصرة اعتقلت 14 شخصا منهم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النيران تلتهم مقار حركة تجاوزت على المقدسات (صور)) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النيران تلتهم مقار حركة تجاوزت على المقدسات (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).