وسط احتفالات جماهيرية في كربلاء.. صاحب عباس ل(نون): متمسكون بالمدرب علي وهاب واللاعبين

2022/04/12 | 22:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد المشرف على فريق كرة القدم في نادي

كربلاء صاحب عباس خلال الاحتفالية

الجماهيرية التي انطلقت مساء اليوم

الثلاثاء بعد تأهل النادي الى دوري

الدرجة الممتازة عدم صحة الاخبار التي

تحدثت عن تقديم المدرب

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