التربية تقرر دعم مدارس الموهوبين

2022/04/12 | 22:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد وزير التربية / رئيس صندوق التربية المركزي،علي حميد الدليمي ، اليوم الثلاثاء ، خلال ترأسه الجلسة الدورية لإدارة الصندوق ، على ضرورة متابعة القضايا الإنسانية والصحية للموظفين وتأمين الالتزامات المالية اتجاه متطلبات الحياة فضلاً عن دعم المشاريع التربوية والنهوض بالواقع التعليمي في البلاد .وذكر بيان اصدرهُ المكتب الإعلامي في الوزارة، وتلقته […]

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