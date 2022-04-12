رجل الدين ورجل الأعمال..رؤية اقتصادية - سامح عسكر

2022/04/12 | 22:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سامح_عسكر ما الذي يجمع بين رجل الدين ورجل الأعمال..؟كلاهما له مصلحة وطريقة صعود جعلتهم في وضع اجتماعي مريح، وكذلك غياب المنافسة يساعدهم أكثر على الصعود كلما قلّ المنافس أو ضعف..يعني إيه؟في غياب السوق الحرة والمنافس القوي تظهر علامات الاحتكار على رجال الأعمال، فيمنعون البضائع حتى تشح في الأسواق ويرتفع ثمنها، وبذلك يجنون أرباحا طائلة تمكنهم من المناصب وسعة النفوذ..أما في ظل الم ......





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