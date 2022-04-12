نموذج إنجليزي لتفادي المشاكل الاجتماعية السياسية - أكرم شلغين

2022/04/12 | 22:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أكرم_شلغين كنت مدمن الاستماع لبرامج المحطة الثانية من هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) لفترة طويلة.



إحدى المرات كانت هناك حلقة تعرض لمشكلة التنمّر أو البلطجة (bullying) في المدارس حيث يحدث أن أحد طلاب المدارس نظرا لكونه الأكبر حجما في صفه والأقوى جسديا يسخّر ما لديه من قوة جسدية ليتسلط بها على الآخرين من أبناء صفه أو الصفوف الأدنى.



وفي تلك الحلقة استضافوا خبير وخبيرة تربويين للإدلاء برأييها عن كيفية حل تلك المش ......





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