2022/04/12 | 22:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ توصل نادي مانشستر يونايتد إلى اتفاق مبدئي مع إريك تين هاج ليصبح المدير الفني الدائم التالي له، حسبما ذكرت شبكة “ذا أثلتيك” الإنجليزية.وحسب شبكة “ذا أثلتيك” الإنجليزية، فإن “مانشستر يونايتد نجح في التوصل إلى اتفاق مع إريك تين هاج لتولي مسؤولية تدريب الفريق”.وأوضحت أن “هناك اتفاقًا شفهيًا بين الطرفين، ومن المتوقع […]

ظهرت المقالة اتفاق شفهي بين مانشستر يونايتد ومدرب أياكس أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتفاق شفهي بين مانشستر يونايتد ومدرب أياكس) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتفاق شفهي بين مانشستر يونايتد ومدرب أياكس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).