2022/04/12 | 22:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، استمرار أزمة ارتفاع أسعار السلع العالمية، ودعا المحافظين إلى بذل المزيد من الجهود لضبط الأسعار

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