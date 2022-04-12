جونسون: سدّدت الغرامة المتعلقة بانتهاك الإغلاق.. وأجدد اعتذاري

2022/04/12 | 22:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الثلاثاء، أنه سدد الغرامة التي أصدرتها شرطة العاصمة بحقه بسبب انتهاك الإغلاق الذي فرضته السلطات لمواجهة فيروس كورونا المستجد في عام 2020، وجدد جونسون اعتذاره عن خرق قواعد الإغلاق.

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