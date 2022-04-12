الإطار التنسيقي في تصريح واثق: ضامنون لحق المواطن على عكس هؤلاء؟

2022/04/12 | 22:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعتبر القيادي في الإطار التنسيقي النائب عبد الامير المياحي، اليوم الثلاثاء، أنه ضامن لحق المواطن.

وقال المياحي في تصريح لـ(بغداد اليوم ) إن "الاطار التنسيقي ضامن لحق المواطن وهو متماسك مع الاتحاد وعزم وشركاء اخرين".

وبين أن "الإطار ضامن لوحدة العراق ولازال متماسك وقوي وعلى العكس فهناك أعضاء اخرين انظموا له والاطار وشركائه من عزم والاتحاد ونواب اخرين متمسكين بثوابت تخص وحدة الوطن".

وأكد أن "جميع تلك الكتل منفتحة على الأطراف الأخرى للحوار".

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