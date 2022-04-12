اكتشاف دائرة دماغية تعزز مهارات الرياضيات لدى الأطفال

2022/04/12 | 22:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… نُشرت دراسة في مجلة JNeurosci توضح اكتشاف العلماء لدائرة دماغية تعزز مهارات الرياضيات لدى الأطفال، مما يسهل استهداف وتحفيز هذه المنطقة لتحسين التعلم.وتقوم الدائرة بتشغيل منطقة بالقرب من مؤخرة الرأس تُعرف باسم IPS (التلم داخل الجداري)، والتي تشارك في معالجة الأرقام، وترتبط بالحُصين حيث يتم تخزين الذكريات.يعرف الخبراء أن IPS تلعب […]

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