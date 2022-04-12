2022/04/12 | 22:45 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. capture 12 April 2022 10 31 28 PM) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: XVQA4mM0mrE
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. capture 12 April 2022 10 31 28 PM) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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