2022/04/12 | 22:45 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نستذكر مقولة عباس البياتي : اذا مات المالكي نستنسخ خلاياه و نأتي بمالكي اخر | بمختلف الاراء) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 8LTI07qu0Z0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نستذكر مقولة عباس البياتي : اذا مات المالكي نستنسخ خلاياه و نأتي بمالكي اخر | بمختلف الاراء) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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