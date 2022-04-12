خام برنت يقفز إلى 104 دولارات للبرميل

2022/04/12 | 22:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / استمرت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، في الارتفاع مع تراجع إنتاج روسيا من النفط والغاز المكثف إلى أدنى مستوياته في 2020 وحذرت منظمة أوبك من استحالة تعويض خسائر الإمدادات المحتملة من روسيا، وفقًا لوكالة رويترز.وارتفعت أسعار النفط في العقود الآجلة لخام برنت 5.74 دولار أو 5.8 بالمئة إلى 104.22 دولار للبرميل بحلول […]

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