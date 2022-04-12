الإرادة فعل ومعرفة - الفضل شلق

2022/04/12 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الفضل_شلق الإرادة هي رغبة تصدر من الضمير ويُعبّر عنها باللسان.



يُراد لك أن لا تكون لك إرادة كي ينقمع ضميرك.



مع انقماع الضمير تتلاشى الأخلاق.



يذوب شخص الإنسان.



الطاغية يريدك أن يكون سلوكك وتفكيرك صادرين عن إرادته.



رجل العمامة يريدك أن يكون سلوكك وتفكيرك ابتلاء ينزل بك، فلا ضمير لك إلا بالطاعة والاستسلام لغيرك؛ ما يوهم أنه الله وهو في الحقيقة وكلاؤه على الأرض.



أن تريد الشيء هو أن ترغبه؛ الرغبة تأتي من نقص أو ......





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