2022/04/12 | 22:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إطلاق منصة مجانية تتيح مشاهدة "آلاف" المباريات على الهواء مجانا فضلا عن "أكبر أرشيف" في تاريخ كرة القدم ومحتوي أصلي لمشاهير اللعبة

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