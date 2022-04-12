خامنئي: المحادثات النووية تتقدم بشكل جيد ونقاوم تسلط الطرف الآخر

2022/04/12 | 22:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أكد المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الثلاثاء، أنّ محادثات إحياء الاتفاق النووي “تسير على ما يرام”.وقال خامنئي، خلال استقباله رؤساء السلطات الثلاث وجمعاً من كبار المسؤولين في البلاد، في طهران، إنّ “مستقبل إيران يجب ألّا يكون مرتبطاً بنجاح المفاوضات النووية أو انهيارها”.وأشار إلى أنّ أميركا “نكثت بالعهد في الاتفاق النووي، […]

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