التعليم: استحداث كلية أهلية يحتاج لموافقة مجلس الوزراء

2022/04/12 | 23:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأكد مدير عام التعليم الأهلي في وزارة التعلي العالي والبحث العلمي حسين العبدلي، أن استحداث كلية أهلية يحتاج لموافقة مجلس الوزراء، لافتا الى ان النمو السكاني ولد الحاجة لتوسعة التعليم الخاص.وقال العبدلي لبرنامج "تحت خطين" الذي يعرض على العراقية الاخبارية تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن هناك "70 جامعة وكلية أهلية في العراق"، لافتا الى ان "الزيادة في عدد الجامعات الاهلية يأتي لحاجة البلد لها نتيجة زيادة النمو السكاني ولاستيعاب مخرجات التربية من الطلبة".وأضاف، أن "هناك محافظات ليس فيها كليات او جامعات أهلية"، مؤكدا أن "استحداث كليات أهلية يحتاج الى موافقة مجلس الوزراء":وأشار الى ان "النمو السكاني ولد الحاجة لتوسعة التعليم الخاص"، مبينا ان "ما يطبق على التعليم الحكومي يطبق على الاهلي من ناحية زيارة اللجان العلمية والمناهج وغيرها".واوضح، أن "المنحة المجانية تم اطلاقها العام الماضي للاختصاصات الطبية للطلبة الذين يحصلون على معدلات عالية ولم يستطيعوا القبول بسبب ظرفهم الاقتصادي"، مؤكدا انه "تم قبول نحو 3 الاف طالب بالمنحة المجانية في العام الماضي في التخصصات الطبية كالطب البشري وطب الأسنان والصيدلة".

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