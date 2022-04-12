2022/04/12 | 23:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت أوكرانيا توقيف النائب الأوكراني ورجل الأعمال فيكتور ميدفيدشوك، المقرّب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر قناته على تطبيق تلجرام: “عملية خاصة نُفّذت بفضل أس.بي.يو وجهاز الأمن الأوكراني..برافو!”.وأكد لاحقا الجهاز توقيف ميدفيدشوك الذي كان قيد الإقامة الجبرية إلى أن فُقد أثره بعد أيام على بدء العمليات […]

ظهرت المقالة أوكرانيا تعتقل رجل أعمال مقرّب من بوتين أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أوكرانيا تعتقل رجل أعمال مقرّب من بوتين) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أوكرانيا تعتقل رجل أعمال مقرّب من بوتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).