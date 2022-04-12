بالتفاصيل.. شروط تعيين إيهاب جلال مدربا لـ”الفراعنة”

2022/04/12 | 23:56 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، يوم الثلاثاء، تعيين إيهاب جلال مديرا فنيا وطنيا لمنتخب مصر الأول خلال المرحلة المقبلة، خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش.وكشف عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، في تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” أنه تم الاتفاق مع جلال بشكل مبدئي على أن يكون […]

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