الشرطة الاتحادية تطيح بداعشيين اثنين في منطقة السيدية ببغداد

2022/04/13 | 00:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضمن سلسلة العمليات النوعية التي تنفذها قوات الشرطة الاتحادية للقبض على المطلوبين وفق المادة ٤ / إرهاب ، وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، تمكنت قوة من الفوج الثالث اللواء السابع ومفرزة من استخبارات قاطع الرشيد من إلقاء القبض على الارهابي المكنى (أبو جهاد ) أحد عناصر داعش […]

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