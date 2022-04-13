2022/04/13 | 00:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الداخلية تصدر بيانا بشأن إغلاق مقار لحركة دينية منحرفة » وكالة الأنباء العراقية

أمن

اليوم, 00:03

واع/

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية تصدر بيانا بشأن إغلاق مقار لحركة دينية منحرفة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية تصدر بيانا بشأن إغلاق مقار لحركة دينية منحرفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).