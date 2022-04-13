2022/04/13 | 00:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "بعد دعوة هدم مراقد اهل البيت"..الداخلية تعلن اغلاق مقار "الحركة المنحرفة"

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