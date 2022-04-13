العملاق الالماني يسقط امام الغواصات الاسبانية

2022/04/13 | 00:07 - المصدر: بغداد اليوم

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تعادل فريق بارين ميونيخ الالماني مع فريق فياريال الاسباني ايجابيا بهدف لكل فريق ضمن مباريات ربع نهائي دوري ابطال اوروبا سجل لبايرن ميونخ نجمه الاول البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الشوط الاول و عادل سامويل تشوكويزي في الدقيقة ٨٨

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