2022/04/13 | 00:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المحيبس مجدداً..مشاجرة واطلاق نار وإصابات في الكوت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المحيبس مجدداً.. مشاجرة واطلاق نار وإصابات في الكوت) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المحيبس مجدداً.. مشاجرة واطلاق نار وإصابات في الكوت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).