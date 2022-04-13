الإعلام الأمني تعلن اعتقال 'ابو جهاد' جنوبي بغداد

2022/04/13 | 00:09 - المصدر: السومرية نيوز

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خلية الإعلام الأمني==============قوة مشتركة من وكالة الاستخبارات والشرطة الاتحادية تلقي القبض على الارهابي المكنى "ابو جهاد" يعمل في كتيبة الإرهابي ابو حمزة المهاجر جنوبي بغداد

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