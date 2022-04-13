2022/04/13 | 00:18 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- إيران تستدعي القائم بالأعمال الأفغاني بعد تظاهرات عنيفة أمام قنصليتها طهران- الزمان قال المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي الثلاثاء إن المحادثات الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 بين طهران والقوى الست الكبرى، تتقدم بشكل جيد ودعا المفاوضين إلى مقاومة الضغوط. وأضاف خامنئي أمام مسؤولين إيرانيين من بينهم الرئيس […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خامنئي يمتدح مسار المحادثات النووية ويوصي وفده بمقاومة الضغوط ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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