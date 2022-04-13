خامنئي‭ ‬يمتدح‭ ‬مسار‭ ‬المحادثات‭ ‬النووية ويوصي‭ ‬وفده‭ ‬بمقاومة‭ ‬الضغوط‭ ‬

2022/04/13 | 00:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيران‭ ‬تستدعي‭ ‬القائم‭ ‬بالأعمال‭ ‬الأفغاني‭ ‬بعد‭ ‬تظاهرات‭ ‬عنيفة‭ ‬أمام‭ ‬قنصليتها‮ ‬ طهران‭- ‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬قال‭ ‬المرشد‭ ‬الأعلى‭ ‬الإيراني‭ ‬آية‭ ‬الله‭ ‬علي‭ ‬خامنئي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إن‭ ‬المحادثات‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬إحياء‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬الذي‭ ‬أبرم‭ ‬عام‭ ‬2015‭ ‬بين‭ ‬طهران‭ ‬والقوى‭ ‬الست‭ ‬الكبرى،‭ ‬تتقدم‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬ودعا‭ ‬المفاوضين‭ ‬إلى‭ ‬مقاومة‭ ‬الضغوط‭.‬ وأضاف‭ ‬خامنئي‭ ‬أمام‭ ‬مسؤولين‭ ‬إيرانيين‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬الرئيس‭ […]

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