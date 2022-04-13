انطلاق أعمال تعديل الدستور الليبي ورئيس اللجنة القانونية لـ (الزمان): التوافق بين اطراف ليبيا في مصر إيجابي لدول الجوار

2022/04/13 | 00:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ​القاهرة‭ — ‬مصطفى‭ ‬عمارة ​بدأت‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬بالقاهرة‭ ‬اجتماعات‭ ‬لجنة‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬والدولة‭ ‬المعنية‭ ‬بمراجعة‭ ‬وتعديل‭ ‬مواد‭ ‬مشروع‭ ‬الدستور‭ ‬المرتقب‭ ‬الممهد‭ ‬لإجراء‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬والبرلمانية‭ ‬الليبية،‭ ‬حيث‭ ‬شكّل‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬المستشار‭ ‬عقيلة‭ ‬صالح‭ ‬لجنة‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬نائبا‭ ‬لمراجعة‭ ‬المواد‭ ‬والنقاط‭ ‬محل‭ ‬الخلاف‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬الدستور‭ ‬وإجراء‭ ‬التعديلات‭ ‬اللازمة‭ ‬عليه‭.‬ومن‭ ‬المنتظر‭ ‬حضور‭ ‬المستشارة‭ ‬الأممية‭ […]

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