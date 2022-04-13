أوكرانيا‭ ‬قلقة‭ ‬لمبادرة‭ ‬الفاتيكان وبلينكن‭:‬روسيا‭ ‬تسعى‭ ‬لاستخدام‭ ‬الكيمياوي‭ ‬في‭ ‬ماريوبول

2022/04/13 | 00:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفاتيكان‭- ‬واشنطن‭ – ‬الزمان‭ ‬كييف‭ -‬اف‭ ‬ب‭ ‬ قالت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إن‭ ‬لديها‭ ‬‮«‬معلومات‭ ‬موثوقة‮»‬‭ ‬حول‭ ‬احتمال‭ ‬استخدام‭ ‬روسيا‭ ‬‮«‬مواد‭ ‬كيميائية‮»‬‭ ‬في‭ ‬هجومها‭ ‬للسيطرة‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬ماريوبول‭ ‬الأوكرانية‭.‬ وصرح‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركي‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬للصحافيين‭ ‬‮«‬نشارك‭ ‬هذه‭ ‬المعلومات‭ ‬مع‭ ‬أوكرانيا‭… ‬ونحن‭ ‬في‭ ‬اتصال‭ ‬مباشر‭ ‬مع‭ ‬الشركاء‭ ‬لمحاولة‭ ‬تحديد‭ ‬ماذا‭ ‬يحدث‭ ‬فعليا،‭ ‬إن‭ ‬ذلك‭ […]

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