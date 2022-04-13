2022/04/13 | 00:18 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الفاتيكان- واشنطن – الزمان كييف -اف ب قالت الولايات المتحدة الثلاثاء إن لديها «معلومات موثوقة» حول احتمال استخدام روسيا «مواد كيميائية» في هجومها للسيطرة على مدينة ماريوبول الأوكرانية. وصرح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للصحافيين «نشارك هذه المعلومات مع أوكرانيا… ونحن في اتصال مباشر مع الشركاء لمحاولة تحديد ماذا يحدث فعليا، إن ذلك […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أوكرانيا قلقة لمبادرة الفاتيكان وبلينكن:روسيا تسعى لاستخدام الكيمياوي في ماريوبول) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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