البزاز يغيث عائلة من بغداد كانت تنتظر تحقيق حلمها منذ عام

2022/04/13 | 00:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ – ‬ندى‭ ‬شوكت منح‭ ‬رئيس‭ ‬مجموعة‭ ‬الاعلام‭ ‬المستقل‭ ‬الاستاذ‭ ‬سعد‭ ‬البزازعائلة‭ ‬من‭ ‬بغداد‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬شظف‭ ‬العيش‭ ‬مبلغ‭ ‬ثمانية‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭ ‬وسيارة‭ ‬اجرة‭ ‬لتأمين‭ ‬مصدر‭ ‬رزق‭ ‬دائم‭ ‬لها‭ ‬وسد‭ ‬متطلبات‭ ‬معيشتها‭ ‬اليومية‭ ‬من‭ ‬مأكل‭ ‬وعلاج،‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬زار‭ ‬فريق‭ ‬برنامج‭ (‬على‭ ‬نياتكم‭ ‬ترزقون‭) ‬الذي‭ ‬تعرضه‭ ‬قناة‭ (‬الشرقية‭) ‬في‭ ‬حلقة‭ ‬جديدة‭ ‬منه‭ ‬عائلة‭ ‬ابو‭ ‬منتظر،‭ […]

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