فياريال يطيح ببايرن ميونيخ ويبلغ نصف نهائي أبطال أوروبا

2022/04/13 | 00:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطاح نادي فياريال ببايرن ميونيخ من دوري أبطال أوروبا، الأربعاء، ليبلغ نصف النهائي.

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