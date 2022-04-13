2022/04/13 | 00:30 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: evscIxch55s

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فيصل ريكان: إعادة الانتخابات ليست ضمانا لإحداث تغيير في المعادلة السياسية) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. فيصل ريكان: إعادة الانتخابات ليست ضمانا لإحداث تغيير في المعادلة السياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).