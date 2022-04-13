رئيس ألمانيا: عرضت على أوكرانيا زيارتها مع زعماء دول البلطيق لكنها لم ترغب

2022/04/13 | 00:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، الثلاثاء، إنه عرض على أوكرانيا زيارتها مع زعماء دول البلطيق، لكن الزيارة "لم تكن مرغوبة" من قبل كييف.

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