2022/04/13 | 00:36 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ⭕️السيد مصطفى الكاظمي @MAKadhimi قطعة ارض متميزة في قلب مدينة الموصل مساحتها ١٥ دونم لا تقدر بثمن ثمن تعود للوقف السني ..هناك شخص يدعى عدي اتفق مع فاسدون في الوقف ألسني والوقف الشيعي للاستحواذ عليها في ظل صمت وسكوت #الوقف_السني ومحافظة نينوىوهذه تعتبر اكبر سرقة تشهدها نينوى⭕️ pic.twitter.com/E5NHTMlN8A — النائب احمد الجبوري (@AALJubouri1) April 12, […]

ظهرت المقالة “لا يقدر بثمن”..



نائب يكشف عن استحواذ على عقار بنينوى بتواطؤ مع الوقف السني أولاً على ايرث نيوز.

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