بيان صادر عن وزارة الداخلية بشان مقرات الصرخي

2022/04/13 | 00:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتابع وزارة الداخلية بحرص ومسؤولية

على تعزيز الامن والاستقرار والحفاظ

على السلم المجتمعي، الانفعالات

الشعبية والتظاهرات التي انطلقت في عدد

من المحافظات على خلفية دعوات وخطب

مشبوهة تسترت برداء الدين اط

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