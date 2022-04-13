2022/04/13 | 00:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / كشف النائب أحمد الجبوري، اليوم الثلاثاء، عن صفقة استحواذ شخص على عقارا جرت بالتواطؤ مع الوقت السني في نينوى، مشيرا إلى أنه “لا يقدر بثمن”.وكتب الجبوري في تدوينة على “تويتر” أطلعت عليها إيرث نيوز، أن “قطعة ارض متميزة في قلب مدينة الموصل مساحتها ١٥ دونم لا تقدر بثمن تعود للوقف السني، […]

ظهرت المقالة بتواطؤ مع الوقف السني..



نائب يكشف عن استحواذ على عقار بنينوى “لا يقدر بثمن” أولاً على ايرث نيوز.

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