بعد غرامة فضيحة

2022/04/13 | 00:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقدم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بـ"اعتذاره الكامل"، لكنه رفض الاستقالة بعدما فرضت غرامة عليه وعلى وزير المال، ريشي سوناك، لانتهاكهما تدابير الإغلاق التي كانت مفروضة لاحتواء تفشي كوفيد-19 في إطار فضيحة "بارتيغيت"، في عقوبة غير مسبوقة يتم إنزالها برئيس للوزراء في المنصب.

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