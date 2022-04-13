2022/04/13 | 00:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / كشف النائب أحمد الجبوري، اليوم الثلاثاء، عن صفقة استحواذ شخص على عقارٍ في نينوى، جرت بالتواطؤ مع فاسدين في الوقفين السني والشيعي، مشيرا إلى أنه “لا يقدر بثمن”.وكتب الجبوري في تدوينة على “تويتر” أطلعت عليها إيرث نيوز، أن “قطعة ارض متميزة في قلب مدينة الموصل مساحتها ١٥ دونم لا تقدر بثمن […]

ظهرت المقالة بتواطؤ فاسدين في الوقفين..



نائب يكشف عن استحواذ على عقار كبير بنينوى أولاً على ايرث نيوز.

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