2022/04/13 | 01:05 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: rWcIb9BekLk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الحصاد الاخباري | 12-04-2022) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الحصاد الاخباري | 12-04-2022) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).